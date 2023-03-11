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Заява Марін про винищувачі для України стала сюрпризом для влади та армії Фінляндії

"Європейська правда"Субота, 11 березня 2023, 10:35

Керівництво Фінляндії стверджує, що не обговорювало можливе передання Україні винищувачів Hornet, як про це заявляла фінська прем’єр-міністерка Санна Марін під час візиту до Києва в п’ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема командувач військово-повітряних сил Фінляндії генерал-майор Юха-Пекка Керенен в коментарі для газети Helsingin Sanomat заявив, що Сили оборони країні не обговорювали можливе надання Україні винищувачів.

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Керенен пояснив, що фінські Сили оборони не можуть дозволити собі відмовитися від Hornet доти, доки не отримають взамін винищувачі F-35. Крім того, організація оперативної підготовки таких винищувачів буде складним завданням.

Те ж у коментарі фінському агентству STT заявив і президент країни Сауле Нііністьо: "Ні з цим із цього питання обговорення не велось".

А міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив каналу MTV Uutiset, що не знав про наміри Марін обговорити питання про винищувачі, які Фінляндія, за його словами, потребуватиме ще багато років.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялось, прем’єрка Фінляндії Санна Марін у п’ятницю під час візиту до Києва зазначила, що Фінляндія могла би поруч з іншими союзниками розглянути надання Україні винищувачів.

Наскільки відомо з відкритих джерел, зараз у Повітряних сил Фінляндії - 55 винищувачів F/A-18 Hornet і біля двадцяти тренувальних моделей, є також старіші тренувальні моделі британських Hawk. Фінляндія на заміну замовила у США 64 новітніх винищувачів F-35, їх мають поставити до 2026 року.

Серед західних винищувачів, як відомо, Україна найбільш орієнтується на F-16. Детально на цю тему - у статті Допомога найвищого рівня: на які військові літаки може розраховувати Україна.

Теми: зброяФінляндіявійна
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