Заявление Марин об истребителях для Украины стало сюрпризом для властей и армии Финляндии

Руководство Финляндии утверждает, что не обсуждало возможную передачу Украине истребителей Hornet - такую возможность допустила финский премьер-министр Санна Марин во время визита в Киев в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, командующий военно-воздушных сил Финляндии генерал-майор Юха-Пекка Керенен в комментарии для газеты Helsingin Sanomat заявил, что Силы обороны страны не обсуждали возможное предоставление Украине истребителей.

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То же в комментарии финскому агентству STT заявил и президент страны Сауле Ниинистьо: "Ни с этим по этому вопросу обсуждения не велось".

А министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил каналу MTV Uutiset, что не знал о намерениях Марин обсудить вопрос об истребителях, в которых Финляндия, по его словам, будет нуждаться еще много лет.

Как сообщалось, премьер Финляндии Санна Марин в пятницу во время визита в Киев отметила, что Финляндия могла бы наряду с другими союзниками рассмотреть предоставление Украине истребителей.

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Насколько известно из открытых источников, сейчас у Воздушных сил Финляндии - 55 истребителей F/A-18 Hornet и около двадцати тренировочных моделей, есть также более старые тренировочные модели британских Hawk. Финляндия на замену заказала у США 64 новейших истребителей F-35, их должны поставить до 2026 года.

Среди западных истребителей, как известно, Украина наиболее ориентируется на F-16. Подробно на эту тему - в статье Помощь самого высокого уровня: на какие военные самолеты может рассчитывать Украина.