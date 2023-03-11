У Молдові в багажі українця знайшли два незадекларовані дрони

В аеропорту Кишинева у суботу під час митного контролю в громадянина України виявили два дрони, які він не задекларував.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVR Moldova.

Співробітники митного поста Міжнародного аеропорту Кишинева здійснили додатковий огляд багажу пасажирів, які прямували за маршрутом Стамбул-Кишинів.

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У результаті в багажі одного з пасажирів було виявлено не задекларовані митним органам два нові дрони моделі DJI Mavic 3.

Фігурантом справи виявився 30-річний громадянин України, який по прибутті в аеропорт обрав "зелений коридор".

Митники вилучили дрони, які тепер підлягають конфіскації, а чоловікові загрожує штраф.

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В останні тижні в Молдові посилились перевірки прибулих у зв'язку із загрозою з боку Росії, що прагне дестабілізувати ситуацію в країні. Так, раніше цього тижня в аеропорті Кишинева помітили людей, які начебто проходили в Туреччині підготовку для організації заворушень на протестах.