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У Молдові в багажі українця знайшли два незадекларовані дрони

"Європейська правда"Субота, 11 березня 2023, 13:13
У Молдові в багажі українця знайшли два незадекларовані дрони
фото TVR Moldova

В аеропорту Кишинева у суботу під час митного контролю в громадянина України виявили два дрони, які він не задекларував.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVR Moldova.

Співробітники митного поста Міжнародного аеропорту Кишинева здійснили додатковий огляд багажу пасажирів, які прямували за маршрутом Стамбул-Кишинів.

У результаті в багажі одного з пасажирів було виявлено не задекларовані митним органам два нові дрони моделі DJI Mavic 3.

Фігурантом справи виявився 30-річний громадянин України, який по прибутті в аеропорт обрав "зелений коридор".

Митники вилучили дрони, які тепер підлягають конфіскації, а чоловікові загрожує штраф.

В останні тижні в Молдові посилились перевірки прибулих у зв'язку із загрозою з боку Росії, що прагне дестабілізувати ситуацію в країні. Так, раніше цього тижня в аеропорті Кишинева помітили людей, які начебто проходили в Туреччині підготовку для організації заворушень на протестах.

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Теми: Молдовабезпілотникивійна
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