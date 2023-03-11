Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Молдове в багаже украинца нашли два незадекларированных дрона

"Европейская правда"Суббота, 11 марта 2023, 13:13
В Молдове в багаже украинца нашли два незадекларированных дрона
фото TVR Moldova

В аэропорту Кишинева в субботу во время таможенного контроля у гражданина Украины обнаружили два дрона, которые он не задекларировал.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVR Moldova.

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинева осуществили дополнительный досмотр багажа пассажиров, следовавших по маршруту Стамбул-Кишинев.

В результате в багаже одного из пассажиров было обнаружено не задекларированные таможенным органам два новых дрона модели DJI Mavic 3.

Фигурантом дела оказался 30-летний гражданин Украины, который по прибытии в аэропорт выбрал "зеленый коридор".

Таможенники изъяли дроны, которые теперь подлежат конфискации, а мужчине грозит штраф.

В последние недели в Молдове усилились проверки прибывших в связи с угрозой со стороны России, которая стремится дестабилизировать ситуацию в стране. Так, ранее на этой неделе в аэропорту Кишинева заметили людей, которые якобы проходили в Турции подготовку для организации беспорядков на протестах.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Молдовабеспилотникивойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПервые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании

Падение ВВП в 4 квартале прошлого года превысило 31% – Госстат

Кабмин предлагает увеличить расходы госбюджета более чем на полтриллиона: средства направят на оборону

видеоМонахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры

Международный суд откроет против России два дела о военных преступлениях

Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов

Все новости...
Молдова
США имеют разведданные о причастности России к намерениям свергнуть власть в Молдове
Россия и беглые олигархи пытаются дестабилизировать Молдову - глава МВД в Брюсселе
ОП о "теракте" в Приднестровье: Кремль создает фейки, чтобы атаковать Молдову
Последние новости
21:40
Картофель по 27 грн за кг: СМИ узнали первую версию цен от другого поставщика для ВСУ
21:39
В театре в Цюрихе создали Ukrainian kiosk: первой гостьей стала Оксана Забужко
21:28
США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским о войне в Украине
21:15
В ЕС разрабатывают свой закон об "иноагентах" – СМИ
21:11
Кубраков: идея РФ о продлении зерновой инициативы на 60 дней противоречит соглашению
20:48
Украина в прошлом году стала третьим импортером оружия в мире, Россия – сокращает экспорт – SIPRI
20:45
Глава Минобороны Италии обвинил группу "Вагнера" в разжигании миграционного кризиса
20:38
В МИД определились с послами Украины в Китае, Индии и Бразилии
20:37
Украинские военные в Германии завершили обучение на танке Leopard 2
20:35
МОН прекратило сотрудничество с Parimatch
Все новости...