В Молдове в багаже украинца нашли два незадекларированных дрона

В аэропорту Кишинева в субботу во время таможенного контроля у гражданина Украины обнаружили два дрона, которые он не задекларировал.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVR Moldova.

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинева осуществили дополнительный досмотр багажа пассажиров, следовавших по маршруту Стамбул-Кишинев.

В результате в багаже одного из пассажиров было обнаружено не задекларированные таможенным органам два новых дрона модели DJI Mavic 3.

Фигурантом дела оказался 30-летний гражданин Украины, который по прибытии в аэропорт выбрал "зеленый коридор".

Таможенники изъяли дроны, которые теперь подлежат конфискации, а мужчине грозит штраф.

В последние недели в Молдове усилились проверки прибывших в связи с угрозой со стороны России, которая стремится дестабилизировать ситуацию в стране. Так, ранее на этой неделе в аэропорту Кишинева заметили людей, которые якобы проходили в Турции подготовку для организации беспорядков на протестах.