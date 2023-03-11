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У Маріуполі два прильоти, ймовірно в місце розташування окупантів – міськрада

Роман ПетренкоСубота, 11 березня 2023, 14:02
У Маріуполі два прильоти, ймовірно в місце розташування окупантів – міськрада
ймовірне місце прильотів у маріуполі, фото андрющенка

Міськрада Маріуполя повідомила про два прильоти по окупованому місту 11 березня.

Джерело: міськрада Маріуполя, радник мера Петро Андрющенко

Дослівно: "У Маріуполі бавовна!

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Жителі окупованого міста повідомляють про два прильоти - в районі аеропорту та Агробази.

Ймовірне попадання у місце розташування окупантів".

Деталі: Андрющенко повідомив, що також у небі було чути вибух, нібито спрацювала ППО росіян, а потім уламки впали на приватний будинок.

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Теми: Маріупольвибухвійнаокупація
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