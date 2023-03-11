У Маріуполі два прильоти, ймовірно в місце розташування окупантів – міськрада

Міськрада Маріуполя повідомила про два прильоти по окупованому місту 11 березня.

Джерело: міськрада Маріуполя, радник мера Петро Андрющенко

Дослівно: "У Маріуполі бавовна!

Жителі окупованого міста повідомляють про два прильоти - в районі аеропорту та Агробази.

Ймовірне попадання у місце розташування окупантів".

Деталі: Андрющенко повідомив, що також у небі було чути вибух, нібито спрацювала ППО росіян, а потім уламки впали на приватний будинок.