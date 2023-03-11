У Маріуполі два прильоти, ймовірно в місце розташування окупантів – міськрада
Субота, 11 березня 2023, 14:02
Міськрада Маріуполя повідомила про два прильоти по окупованому місту 11 березня.
Джерело: міськрада Маріуполя, радник мера Петро Андрющенко
Дослівно: "У Маріуполі бавовна!
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Жителі окупованого міста повідомляють про два прильоти - в районі аеропорту та Агробази.
Ймовірне попадання у місце розташування окупантів".
Деталі: Андрющенко повідомив, що також у небі було чути вибух, нібито спрацювала ППО росіян, а потім уламки впали на приватний будинок.
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