В Мариуполе два прилета, вероятно в место расположения оккупантов - горсовет

Горсовет Мариуполя сообщил о двух прилетах по оккупированному городу 11 марта.

Источник: горсовет Мариуполя, советник мэра Петр Андрющенко

Дословно: "В Мариуполе хлопок!

Жители оккупированного города сообщают о двух прилетах - в районе аэропорта и Агробазы.

Вероятное попадание в местоположение оккупантов".

Детали: Андрющенко сообщил, что также в небе был слышен взрыв, якобы сработала ПВО россиян, а затем обломки упали на частный дом.