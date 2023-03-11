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В Мариуполе два прилета, вероятно в место расположения оккупантов - горсовет

Роман ПетренкоСуббота, 11 марта 2023, 14:02
В Мариуполе два прилета, вероятно в место расположения оккупантов - горсовет
вероятное место прилетов в мариуполе, фото андрющенко

Горсовет Мариуполя сообщил о двух прилетах по оккупированному городу 11 марта.

Источник: горсовет Мариуполя, советник мэра Петр Андрющенко

Дословно: "В Мариуполе хлопок!

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Жители оккупированного города сообщают о двух прилетах - в районе аэропорта и Агробазы.

Вероятное попадание в местоположение оккупантов".

Детали: Андрющенко сообщил, что также в небе был слышен взрыв, якобы сработала ПВО россиян, а затем обломки упали на частный дом.

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Темы: Мариупольвзрыввойнаоккупация
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