В Мариуполе два прилета, вероятно в место расположения оккупантов - горсовет
Суббота, 11 марта 2023, 14:02
Горсовет Мариуполя сообщил о двух прилетах по оккупированному городу 11 марта.
Источник: горсовет Мариуполя, советник мэра Петр Андрющенко
Дословно: "В Мариуполе хлопок!
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Жители оккупированного города сообщают о двух прилетах - в районе аэропорта и Агробазы.
Вероятное попадание в местоположение оккупантов".
Детали: Андрющенко сообщил, что также в небе был слышен взрыв, якобы сработала ПВО россиян, а затем обломки упали на частный дом.
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