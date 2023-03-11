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Окупанти імітують нарощування сил на Запоріжжі – Спротив

Роман ПетренкоСубота, 11 березня 2023, 15:41
Окупанти імітують нарощування сил на Запоріжжі – Спротив
спротив

На території тимчасово окупованої Запорізької області командування ЗС РФ здійснює заходи, спрямовані на імітацію суттєвого нарощування своїх сил та засобів на південному напрямку.

Джерело: "Спротив"

Деталі: При цьому наголошується, що дані заходи мають комплексний характер, оскільки здійснюються на рівні демонстраційних дій із залученням ОВТ та суттєвого нарощення активності окупаційних сил в медіапросторі ТОТ.

Зокрема, спостерігається розосередження навколо Мелітополя таборів для підготовки мобілізованих громадян РФ, з облаштуванням необхідної матеріально-навчальної бази та залученням необхідних зразків ОВТ.

Водночас ключові канали поширення інформації на території тимчасово окупованої Запорізької області наповнюються наративами щодо успішного проведення чергового етапу бойового злагодження мобілізованих військовослужбовців та подальшого формування нових або доукомплектування підрозділів ЗС РФ, які надалі будуть застосовані для проведення наступальних операцій на південному напрямку.

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Теми: Запорізька областьокупаціяпропагандаРосія
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