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Оккупанты имитируют наращивание сил на Запорожье - Сопротивление

Роман ПетренкоСуббота, 11 марта 2023, 15:41
Оккупанты имитируют наращивание сил на Запорожье - Сопротивление
сопротивление

На территории временно оккупированной Запорожской области командование ВС РФ осуществляет мероприятия, направленные на имитацию существенного наращивания своих сил и средств на южном направлении.

Источник: "Сопротивление"

Детали: При этом отмечается, что данные меры имеют комплексный характер, поскольку осуществляются на уровне демонстрационных действий с привлечением ВВТ и существенного наращивания активности оккупационных сил в медиапространстве ВОТ.

В частности, наблюдается рассредоточение вокруг Мелитополя лагерей для подготовки мобилизованных граждан РФ, с обустройством необходимой материально-учебной базы и привлечением необходимых образцов ВВТ.

В то же время ключевые каналы распространения информации на территории временно оккупированной Запорожской области наполняются нарративами об успешном проведении очередного этапа боевого слаживания мобилизованных военнослужащих и дальнейшего формирования новых или доукомплектования подразделений ВС РФ, которые в дальнейшем будут применены для проведения наступательных операций на южном направлении.

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Темы: Запорожская областьоккупацияпропагандаРосcия
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