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Росіяни атакували об'єкт життєзабезпечення у Запоріжжі

Катерина ТищенкоСубота, 11 березня 2023, 16:22
Росіяни атакували об'єкт життєзабезпечення у Запоріжжі
ЗРК С-300, ілюстративне фото Міноборони РФ

Росіяни у суботу завдали удару по об’єкту життєзабезпечення у Запоріжжі.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Дослівно: "Не маючи успіхів на полі бою зі Збройними силами України, сьогодні російські снаряди (попередньо С-300) спрямували в об'єкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають кількасот тисяч мирних громадян, серед них велика кількість людей, які змушені були полишити свої домівки та тікати від російської окупації".

Деталі: В адміністрації зазначили, що до ліквідації наслідків атаки залучені всі відповідні служби.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що "через ракетні обстріли в одному з районів міста сталося загоряння".

Раніше у Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу, ЗМІ повідомляли про вибухи.

Теми: Запоріжжявійнаракетний удар
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