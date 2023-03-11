Россияне атаковали объект жизнеобеспечения в Запорожье

Россияне в субботу нанесли удар по объекту жизнеобеспечения в Запорожье.

Источник: Запорожская областная военная администрация, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Дословно: "Не имея успехов на поле боя с Вооруженными силами Украины, сегодня российские снаряды (предварительно С-300) направили в объект жизнеобеспечения областного центра, в котором проживают несколько сотен тысяч мирных граждан, среди них большое количество людей, которые вынуждены были оставить свои дома и бежать от российской оккупации".

Детали: В администрации отметили, что к ликвидации последствий атаки привлечены все соответствующие службы.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что "из-за ракетных обстрелов в одном из районов города произошло возгорание".

Ранее в Запорожской области была объявлена воздушная тревога, СМИ сообщали о взрывах.