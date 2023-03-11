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Польща вперше сама доправила собі скраплений газ

"Європейська правда"Субота, 11 березня 2023, 16:50
Польща вперше сама доправила собі скраплений газ
Газовоз "Лех Качинський", скріншот відео

Газовоз "Лех Качинський", що належить польській компанії PKN Orlen, у суботу вперше доправив до терміналу у місті Свіноуйсьце партію в 70 тисяч тонн скрапленого природного газу зі Сполучених Штатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Як заявив на церемонії прийняття газовоза віцепрем'єр-міністр Польщі Яцек Сасін, сьогодні "Польща є незалежною і енергетично суверенною державою".

Урядовець підкреслив символізм події, вказавши, що політика енергетичної незалежності Польщі від постачання сировини з Росії була ініційована колишнім президентом Лехом Качинським.

Генеральний директор PKN Orlen Даніель Обайтек своєю чергою сказав, що концерн інвестує 70 мільярдів злотих у збільшення видобутку нафти і газу, більшу частину з них – у Норвегії, а також у Польщі, Канаді та Пакистані.

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"Лех Качинський" – це перший із восьми газовозів, які будуть у розпорядженні Польщі. Судно було спущене на воду в середині грудня 2022 року. Друге судно серії – "Гражина Гесицька" – наразі проходить ходові випробування біля берегів Південної Кореї. Ще два газовози будуть поставлені в 2024-му, решта – роком пізніше.

Кожне із замовлених суден має довжину майже 300 метрів і, як передбачається, буде перевозити 174 тисячі кубометрів, або близько 70 тисяч тонн скрапленого газу, що еквівалентно приблизно 100 мільйонам кубометрів газу в летючому стані.

Після повномасштабної російської агресії проти України Польща оголосила про намір повністю відмовитись від газу з РФ у 2023 році.

Теми: Польщагаз
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