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Польша впервые сама доставила себе сжиженный газ

"Европейская правда"Суббота, 11 марта 2023, 16:50
Польша впервые сама доставила себе сжиженный газ
Газовоз "Лех Качиньский", скриншот видео

Газовоз "Лех Качиньский", принадлежащий польской компании PKN Orlen, в субботу впервые доставил к терминалу в городе Свиноуйсьце партию в 70 тысяч тонн сжиженного природного газа из Соединенных Штатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Как заявил на церемонии принятия газовоза вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин, сегодня "Польша является независимым и энергетически суверенным государством".

Чиновник подчеркнул символизм события, указав, что политика энергетической независимости Польши от поставок сырья из России была инициирована бывшим президентом Лехом Качиньским.

Генеральный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек в свою очередь сказал, что концерн инвестирует 70 миллиардов злотых в увеличение добычи нефти и газа, большую часть из них - в Норвегии, а также в Польше, Канаде и Пакистане.

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"Лех Качиньский" - это первый из восьми газовозов, которые будут в распоряжении Польши. Судно было спущено на воду в середине декабря 2022 года. Второе судно серии - "Гражина Гесицкая" - сейчас проходит ходовые испытания у берегов Южной Кореи. Еще два газовоза будут поставлены в 2024-м, остальные - годом позже.

Каждое из заказанных судов имеет длину почти 300 метров и, как предполагается, будет перевозить 174 тысячи кубометров, или около 70 тысяч тонн сжиженного газа, что эквивалентно примерно 100 миллионам кубометров газа в летучем состоянии.

После полномасштабной российской агрессии против Украины Польша объявила о намерении полностью отказаться от газа из РФ в 2023 году.

Темы: Польшагаз
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