На Київщині підлітки залізли на дах вагона заради фото: один загинув, інший постраждав

У місті Вишневе на Київщині один підліток загинув, а інший постраждав після того, як заради фото залізли на дах товарного потяга.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "11 березня о 14:43 до рятувальників Бучанського району надійшло повідомлення про те, що у м. Вишневе на залізничному вокзалі, на даху товарного потяга (закритого типу), який знаходився на додатковій колії, двох підлітків 2009 року народження уразило електричним струмом.

Внаслідок події один з хлопців загинув на місці, а його товариш отримав опіки обличчя 1-го ступеня та гострий шок. Постраждалого госпіталізовано".

Деталі: У ДСНС зазначили, що тіло загиблого підлітка з даху потяга довелося знімати рятувальникам.

Як розповіли працівники залізниці, хлопці намагалися зробити фото на вагонах.