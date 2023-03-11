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На Киевщине подростки залезли на крышу вагона ради фото: один погиб, другой пострадал

Катерина ТищенкоСуббота, 11 марта 2023, 17:19
На Киевщине подростки залезли на крышу вагона ради фото: один погиб, другой пострадал
место трагедии, фото ГСЧС

В городе Вишневое Киевской области один подросток погиб, а другой пострадал после того, как ради фото залезли на крышу товарного поезда.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "11 марта в 14:43 к спасателям Бучанского района поступило сообщение о том, что в г. Вишневое на железнодорожном вокзале, на крыше товарного поезда (закрытого типа), который находился на дополнительном пути, двух подростков 2009 года рождения поразило электрическим током.

В результате происшествия один из парней погиб на месте, а его товарищ получил ожоги лица 1-й степени и острый шок. Пострадавший госпитализирован".

Детали: В ГСЧС отметили, что тело погибшего подростка с крыши поезда пришлось снимать спасателям.

Как рассказали работники железной дороги, парни пытались сделать фото на вагонах.

Темы: Киевская областьдетиГСЧС
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