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У Києві всі мешканці зі світлом, але 5% без тепла

Катерина ТищенкоСубота, 11 березня 2023, 16:39
У Києві всі мешканці зі світлом, але 5% без тепла
ілюстративне фото shutterstock

У Києві скасовані стабілізаційні відключення електроенергії, які зранку застосовувалися в деяких районах.

Джерело: ДТЕК, КМВА

Дослівно: ""Укренерго" скасував обмеження, що дозволило о 16:45 відновити електропостачання всіх жителів столиці. Через це графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються.

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Ситуація в енергосистемі досі складна, тому слідкуйте за оновленнями".

Деталі: У суботу зранку ДТЕК повідомив, що в деяких районах Києва застосовані стабілізаційні відключення.

Так, відключення за графіками відбувалися у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів. У ДТЕК пояснювали, що через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

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Разом з тим, у КМВА повідомили, що наразі без тепла після ракетної атаки росіян 9 березня лишається 5% киян.

"Зараз без тепла 5% споживачів міста. Головною проблемою є велика кількість пошкоджених пожежею електрокабелів. Саме їх відновлення дає можливість підключати насоси системи централізованого теплопостачання. Роботи продовжуються. За планом - сьогодні маємо відновити теплопостачання повністю. Водопостачання працює в штатному режимі. Відключення по електриці відсутні", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Теми: Київелектроенергія
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