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В Киеве все жители со светом, но 5% без тепла

Катерина ТищенкоСуббота, 11 марта 2023, 16:39
В Киеве все жители со светом, но 5% без тепла
иллюстративное фото shutterstock

В Киеве отменены стабилизационные отключения электроэнергии, которые утром применялись в некоторых районах.

Источник: ДТЭК, КГВА

Дословно: ""Укрэнерго" отменил ограничения, что позволило в 16:45 восстановить электроснабжение всех жителей столицы. Из-за этого графики стабилизационных отключений больше не применяются.

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Детали: В субботу утром ДТЭК сообщил, что в некоторых районах Киева применены стабилизационные отключения.

Так, отключения по графикам происходили в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов. В ДТЭК объясняли, что из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.

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Вместе с тем, в КГВА сообщили, что сейчас без тепла после ракетной атаки россиян 9 марта остается 5% киевлян.

"Сейчас без тепла 5% потребителей города. Главной проблемой является большое количество поврежденных пожаром электрокабелей. Именно их восстановление дает возможность подключать насосы системы централизованного теплоснабжения. Работы продолжаются. По плану - сегодня должны восстановить теплоснабжение полностью. Водоснабжение работает в штатном режиме. Отключения по электричеству отсутствуют", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Темы: Киевэлектроэнергия
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