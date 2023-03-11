Росіяни здійснили невдалі спроби наступу на кількох напрямках – зведення Генштабу

У суботу російські війська здійснили невдалі спроби наступу на Куп’янському та Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, також вони не припиняють штурму Бахмута.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом поточної доби противник завдав 12 авіаційних та 2 ракетних удари по місту Запоріжжя. Удар із ЗРК С-300 відбувся по об’єкту цивільної інфраструктури. В результаті – зруйновано одну будівлю. Втрат та поранених серед цивільного населення немає.

Також ворог здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Один з них – по об’єкту цивільної інфраструктури міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення, двоє вбитих та троє поранених. Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою.

Основною метою противника досі залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Окупанти зосереджують свої зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається стабільною, без суттєвих змін. Російська Федерація зберігає значну військову присутність на території республіки Білорусь, проте без явного формування наступальних угруповань. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігає свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також протягом цієї доби противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів низки населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Зокрема, Дворічної, Гряниківки, Масютівки, Кислівки і Піщаного Харківської області; Новоселівського, Невського, Кузьминого та Білогорівки Луганської області, а також Діброви та Роздолівки на Донеччині.

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Також противник здійснив невдалі спроби наступальних дій в районах населених пунктів Гряниківка на Харківщині та Спірне Донецької області. Зазнавши втрат в живій силі та техніці, відступив на раніше зайняті позиції.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурму міста Бахмут, проте наші захисники дають гідну відсіч і відбивають численні атаки. Поблизу лінії зіткнення ворог обстріляв населені пункти Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора та Залізне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив спроби наступальних дій в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Не мав жодного успіху. Численних ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них - Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим, ворог і далі здійснює інтенсивні обстріли найближчих населених пунктів, а саме: Малинівки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Білогір’я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків та Кам’янського Запорізької області, а також Новодмитрівки, Михайлівки, Дудчан, Зміївки, Веселого, Іванівки, Антонівки, Білозерки і Дніпровського Херсонської області та міста Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та 2 місця розгортання станцій радіоелектронної боротьби загарбників.