Россияне совершили неудачные попытки наступления на нескольких направлениях – сводка Генштаба

В субботу российские войска совершили неудачные попытки наступления на Купянском и Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, также они не прекращают штурм Бахмута.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение текущих суток противник нанес 12 авиационных и 2 ракетных удара по городу Запорожье. Удар с ЗРК С-300 состоялся по объекту гражданской инфраструктуры. В результате - разрушено одно здание. Потерь и раненых среди гражданского населения нет.

Также враг совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня. Один из них - по объекту гражданской инфраструктуры города Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения, двое убитых и трое раненых. Вероятность дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Основной целью противника до сих пор остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Оккупанты сосредотачивают свои усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается стабильной, без существенных изменений. Российская Федерация сохраняет значительное военное присутствие на территории республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Красная Заря, Красное, Огирцево, Колодязное, Красное Первое, Новомлинск и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник сохраняет свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски наших подразделений на другие направления. Также в течение этих суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, осуществив артиллерийские обстрелы районов ряда населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения. В частности, Двуречной, Гряниковки, Масютовки, Кисловки и Песчаного Харьковской области; Новоселовского, Невского, Кузьминого и Белогоровки Луганской области, а также Дибровы и Раздоловки в Донецкой области.

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Также противник совершил неудачные попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Гряниковка на Харьковщине и Спорное Донецкой области. Понеся потери в живой силе и технике, отступил на ранее занятые позиции.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурма города Бахмут, однако наши защитники дают достойный отпор и отражают многочисленные атаки. Вблизи линии соприкосновения враг обстрелял населенные пункты Васюковка, Зализнянское, Дубово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Константиновка, Белая Гора и Железное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник предпринял попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Не имел никакого успеха.

Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. Среди них - Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Одновременно с этим, враг и дальше осуществляет интенсивные обстрелы ближайших населенных пунктов, а именно: Малиновки, Гуляйполя, Гуляйпольского, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков и Каменского Запорожской области, а также Новодмитровки, Михайловки, Дудчан, Змиевки, Веселого, Ивановки, Антоновки, Белозерки и Днепровского Херсонской области и города Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения личного состава противника, один склад боеприпасов и 2 места развертывания станций радиоэлектронной борьбы захватчиков.