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Окупанти змушують мобілізованих із псевдореспублік отримувати паспорти РФ – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 11 березня 2023, 17:28
Окупанти змушують мобілізованих із псевдореспублік отримувати паспорти РФ – Генштаб
Паспорт РФ, ілюстративне фото pixabay

Російське військове керівництво змушує мобілізованих з окупованих територій України отримувати російські паспорти, інакше погрожує відмовити у виплатах.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російська злочинна влада продовжує заходи з примусової паспортизації населення окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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Так, військове керівництво ЗС РФ в обов’язковому порядку вимагає від всіх мобілізованих з раніше окупованих територій підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в армії РФ. Для цього необхідно обов’язково мати серед решти документів копію паспорта громадянина РФ.

Таким чином окупанти намагаються примусити відмовитись від так званого "паспорту Л/ДНР" на користь російського громадянства. В іншому випадку військовослужбовцям та членам їхніх родин погрожують у відмові всіх встановлених виплат та соціального захисту передбаченого для військовослужбовців ЗС РФ".

Теми: окупаціямобілізаціяРосіяГенштаб
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