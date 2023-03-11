Окупанти змушують мобілізованих із псевдореспублік отримувати паспорти РФ – Генштаб

Російське військове керівництво змушує мобілізованих з окупованих територій України отримувати російські паспорти, інакше погрожує відмовити у виплатах.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російська злочинна влада продовжує заходи з примусової паспортизації населення окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Так, військове керівництво ЗС РФ в обов’язковому порядку вимагає від всіх мобілізованих з раніше окупованих територій підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в армії РФ. Для цього необхідно обов’язково мати серед решти документів копію паспорта громадянина РФ.

Таким чином окупанти намагаються примусити відмовитись від так званого "паспорту Л/ДНР" на користь російського громадянства. В іншому випадку військовослужбовцям та членам їхніх родин погрожують у відмові всіх встановлених виплат та соціального захисту передбаченого для військовослужбовців ЗС РФ".