Оккупанты заставляют мобилизованных из псевдореспублик получать паспорта РФ – Генштаб

Российское военное руководство заставляет мобилизованных с оккупированных территорий Украины получать российские паспорта, иначе угрожает отказать в выплатах.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российская преступная власть продолжает мероприятия по принудительной паспортизации населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Так, военное руководство ВС РФ в обязательном порядке требует от всех мобилизованных с ранее оккупированных территорий подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы в армии РФ. Для этого необходимо обязательно иметь среди остальных документов копию паспорта гражданина РФ.

Таким образом оккупанты пытаются заставить отказаться от так называемого "паспорта Л/ДНР" в пользу российского гражданства. В противном случае военнослужащим и членам их семей угрожают в отказе всех установленных выплат и социальной защиты предусмотренного для военнослужащих ВС РФ".