Іран оголосив про укладання договору з РФ про купівлю Су-35

Постійне представництво Ірану при ООН у суботу анонсувало завершення укладання з Росією контракту про придбання винищувачів четвертого покоління Су-35.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосило іранське видання IRIB.

У постпредстві Ірану оголосили, що винищувачі Су-35 були технічно прийнятні для країну, і після жовтня 2020 року й закінчення дії обмежень Ірану на закупівлю звичайних озброєнь, заснованих на резолюції ООН 2231, контракт на їхню закупівлю був фіналізований.

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Іранські ЗМІ стверджують, що російський винищувач "є одним із найпотужніших винищувачів четвертого й більше покоління у світі".

Жодних деталей – ані про вартість конракту, ані про кількість винищувачів, які отримає Іран від Росії – публічно не наводиться. IRIB натомість повідомило, що Іран вів переговори про закупівлю винищувачів із кількома іншими неназваними країнами.

Раніше ізраїльські ЗМІ, посилаючись на свої дані, вказували, що може йтися про 24 винищувачі.

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В останні місяці на тлі повномасштабної війни РФ проти України Москва й Тегеран активізували співробітництво у сфері безпеки. Серед іншого, за даними ЗМІ, Росія захоплює на полі бою деяке західне озброєння і техніку і відправляє до Ірану, де, на думку США, Тегеран намагатиметься переробити ці системи.

Отримання Іраном літаків Су-35 може серйозно порушити регіональний баланс сил, що матиме далекосяжні наслідки для всього регіону.

Більше читайте у статті: Російська зброя для Ірану: які нові ризики створює поглиблення "альянсу ізгоїв".