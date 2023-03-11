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Иран объявил о заключении договора с РФ о покупке Су-35

"Европейская правда"Суббота, 11 марта 2023, 17:38
Иран объявил о заключении договора с РФ о покупке Су-35
Су-35, фото Рособоронэкспорт

Постоянное представительство Ирана при ООН в субботу анонсировало завершение заключения с Россией контракта о приобретении истребителей четвертого поколения Су-35.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявило иранское издание IRIB.

В постпредстве Ирана объявили, что истребители Су-35 были технически приемлемы для страны, и после октября 2020 года и окончания действия ограничений Ирана на закупку обычных вооружений, основанных на резолюции ООН 2231, контракт на их закупку был финализирован.

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Иранские СМИ утверждают, что российский истребитель "является одним из самых мощных истребителей четвертого и более поколения в мире".

Никаких деталей - ни о стоимости конракта, ни о количестве истребителей, которые получит Иран от России - публично не приводится. IRIB зато сообщило, что Иран вел переговоры о закупке истребителей с несколькими другими неназванными странами.

Ранее израильские СМИ, ссылаясь на свои данные, указывали, что речь может идти о 24 истребителях.

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В последние месяцы на фоне полномасштабной войны РФ против Украины Москва и Тегеран активизировали сотрудничество в сфере безопасности. Среди прочего, по данным СМИ, Россия захватывает на поле боя некоторое западное вооружение и технику и отправляет в Иран, где, по мнению США, Тегеран будет пытаться переделать эти системы.

Получение Ираном самолетов Су-35 может серьезно нарушить региональный баланс сил, что будет иметь далеко идущие последствия для всего региона.

Больше читайте в статье: Российское оружие для Ирана: какие новые риски создает углубление "альянса изгоев".

Темы: ИранРосcия
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