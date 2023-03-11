Иран объявил о заключении договора с РФ о покупке Су-35

Постоянное представительство Ирана при ООН в субботу анонсировало завершение заключения с Россией контракта о приобретении истребителей четвертого поколения Су-35.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявило иранское издание IRIB.

В постпредстве Ирана объявили, что истребители Су-35 были технически приемлемы для страны, и после октября 2020 года и окончания действия ограничений Ирана на закупку обычных вооружений, основанных на резолюции ООН 2231, контракт на их закупку был финализирован.

Иранские СМИ утверждают, что российский истребитель "является одним из самых мощных истребителей четвертого и более поколения в мире".

Никаких деталей - ни о стоимости конракта, ни о количестве истребителей, которые получит Иран от России - публично не приводится. IRIB зато сообщило, что Иран вел переговоры о закупке истребителей с несколькими другими неназванными странами.

Ранее израильские СМИ, ссылаясь на свои данные, указывали, что речь может идти о 24 истребителях.

В последние месяцы на фоне полномасштабной войны РФ против Украины Москва и Тегеран активизировали сотрудничество в сфере безопасности. Среди прочего, по данным СМИ, Россия захватывает на поле боя некоторое западное вооружение и технику и отправляет в Иран, где, по мнению США, Тегеран будет пытаться переделать эти системы.

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Получение Ираном самолетов Су-35 может серьезно нарушить региональный баланс сил, что будет иметь далеко идущие последствия для всего региона.

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