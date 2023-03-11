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У Москві горіла будівля пропагандистського каналу "Спас"

Катерина ТищенкоСубота, 11 березня 2023, 19:06
У Москві горіла будівля пропагандистського каналу Спас
пожежа у будівлі телеканалу "Спас", фото МНС РФ

У Москві на вулиці Академіка Корольова сталася пожежа в будівлі, де розташована редакція пропагандистського телеканалу РПЦ "Спас".

Джерело: ТАСС із посиланням на МНС Росії та пресслужбу "Спаса"

Деталі: Займання сталося на першому поверсі дев'ятиповерхової адміністративної будівлі на вулиці Академіка Корольова, 13. З будівлі проводилася масова евакуація людей.

Як повідомили у пресслужбі "Спаса", його співробітників евакуювали після загоряння в будівлі, де розташовується редакція каналу.

Пізніше пожежу було ліквідовано на площі 50 кв. м. З різних поверхів будівлі врятовано 5 осіб, постраждалих немає.

Довідка: "Спас" – федеральний телеканал у Росії, пов'язаний із Російською православною церквою. Почав мовлення в Росії 28 липня 2005 року. Основним власником каналу є Московський патріархат РПЦ.

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Теми: Росіяпожежацерквапропаганда
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