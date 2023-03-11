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В Москве горело здание пропагандистского канала "Спас"

Катерина ТищенкоСуббота, 11 марта 2023, 18:06
В Москве горело здание пропагандистского канала Спас
пожар в здании телеканала "Спас", фото МЧС РФ

В Москве на улице Академика Королева произошел пожар в здании, где находится редакция пропагандистского телеканала РПЦ "Спас".

Источник: ТАСС со ссылкой на МЧС России и пресс-службу "Спаса"

Детали: Возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного административного здания на улице Академика Королева, 13. Из здания проводилась массовая эвакуация людей.

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Как сообщили в пресс-службе "Спаса", его сотрудников эвакуировали после возгорания в здании, где располагается редакция канала.

Позже пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м. С разных этажей здания спасены 5 человек, пострадавших нет.

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Справка: "Спас" – федеральный телеканал в России, связанный с Русской православной церковью. Начал вещание в России 28 июля 2005 года. Основным владельцем канала является Московский патриархат РПЦ.

Что предшествовало: В ночь на субботу в Московской области РФ загорелся цех по производству пластика.

Темы: Росcияпожарцерковьпропаганда
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