Папа Римський: Я поїду або в Київ і Москву, або в жодне з цих міст

Папа Римський Франциск заявив, що готовий відвідати Україну, але лише за умови, що після цього обов’язково відвідає Москву.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю аргентинському порталу La Nacion.

"Я бажаю поїхати в Київ. Я хочу поїхати в Київ. Але за умови, що поїду в Москву. Я відвідаю або обидва місця, або жодного", – заявив Папа.

Франциск визнав, що наразі відвідати Москву він не може, але "це не неможливо": "Сподіваюсь, що ми зможемо це здійснити. Але ніяких обіцянок немає".

Він також сказав, що пропонував українському президенту Володимиру Зеленському приїхати до Ватикану для аудієнції.

"Та зрештою він відклав її після початку бомбардувань і сказав, що не скасовує її, а відтерміновує до моменту, коли зможе подорожувати за кордон", – зазначив Папа Римський.

Нагадаємо, що ще в липні 2022 року Франциск сказав, що хотів би відвідати Київ після повернення з Канади 30 липня, але також хотів би поїхати до Москви, бажано перед візитом до Києва, щоб сприяти миру.

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