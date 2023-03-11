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Папа Римський: Я поїду або в Київ і Москву, або в жодне з цих міст

"Європейська правда"Субота, 11 березня 2023, 18:30
Папа Римський: Я поїду або в Київ і Москву, або в жодне з цих міст
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римський Франциск заявив, що готовий відвідати Україну, але лише за умови, що після цього обов’язково відвідає Москву.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю аргентинському порталу La Nacion.

"Я бажаю поїхати в Київ. Я хочу поїхати в Київ. Але за умови, що поїду в Москву. Я відвідаю або обидва місця, або жодного", – заявив Папа.

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Франциск визнав, що наразі відвідати Москву він не може, але "це не неможливо": "Сподіваюсь, що ми зможемо це здійснити. Але ніяких обіцянок немає".

Він також сказав, що пропонував українському президенту Володимиру Зеленському приїхати до Ватикану для аудієнції.

"Та зрештою він відклав її після початку бомбардувань і сказав, що не скасовує її, а відтерміновує до моменту, коли зможе подорожувати за кордон", – зазначив Папа Римський.

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Нагадаємо, що ще в липні 2022 року Франциск сказав, що хотів би відвідати Київ після повернення з Канади 30 липня, але також хотів би поїхати до Москви, бажано перед візитом до Києва, щоб сприяти миру.

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Теми: Папа РимськийКиївРосія
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