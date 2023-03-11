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Папа Римский: Я поеду либо в Киев и Москву, либо ни в один из этих городов

"Европейская правда"Суббота, 11 марта 2023, 19:30
Папа Римский: Я поеду либо в Киев и Москву, либо ни в один из этих городов
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римский Франциск заявил, что готов посетить Украину, но только при условии, что после этого обязательно посетит Москву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью аргентинскому порталу La Nacion.

"Я желаю поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но при условии, что уеду в Москву. Я посетю либо оба места, либо ни одного", – заявил Папа.

Франциск признал, что посетить Москву он не может, но "это не невозможно": "Надеюсь, что мы сможем это осуществить. Но никаких обещаний нет".

Он также сказал, что предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать в Ватикан для аудиенции.

"Но в конце концов он отложил ее после начала бомбардировок и сказал, что не отменяет ее, а откладывает до момента, когда сможет путешествовать за границу", - отметил Папа Римский.

Напомним, что еще в июле 2022 года Франциск сказал, что хотел бы посетить Киев по возвращении из Канады 30 июля, но также хотел бы уехать в Москву, желательно перед визитом в Киев, чтобы содействовать миру.

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Темы: Папа РимскийКиевРосcия
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