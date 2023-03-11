Папа Римский: Я поеду либо в Киев и Москву, либо ни в один из этих городов

Папа Римский Франциск заявил, что готов посетить Украину, но только при условии, что после этого обязательно посетит Москву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью аргентинскому порталу La Nacion.

"Я желаю поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но при условии, что уеду в Москву. Я посетю либо оба места, либо ни одного", – заявил Папа.

Франциск признал, что посетить Москву он не может, но "это не невозможно": "Надеюсь, что мы сможем это осуществить. Но никаких обещаний нет".

Он также сказал, что предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать в Ватикан для аудиенции.

"Но в конце концов он отложил ее после начала бомбардировок и сказал, что не отменяет ее, а откладывает до момента, когда сможет путешествовать за границу", - отметил Папа Римский.

Напомним, что еще в июле 2022 года Франциск сказал, что хотел бы посетить Киев по возвращении из Канады 30 июля, но также хотел бы уехать в Москву, желательно перед визитом в Киев, чтобы содействовать миру.

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