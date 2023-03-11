Росіяни гатять по Донеччині: один загиблий, четверо поранених
Внаслідок обстрілів Донеччини у суботу загинула одна цивільна людина, ще четверо дістали поранень.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Дослівно: "11 березня 2023 року ЗС РФ обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган" м. Костянтинівку, села Миколаївці Краматорського району та Максимільянівці Покровського району.
В результаті влучань по житлових кварталах загинув 52-річний чоловік. Четверо громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Один з поранених перебуває у критичному стані.
На даний час їм надається кваліфікована медична допомога".
Деталі: Зазначається, що в епіцентрах атак окупантів опинились приватні та багатоквартирні житлові будинки, деякі оселі вигоріли вщент.
Зазнали значних руйнувань і пошкоджень господарські споруди, транспортні засоби та об’єкти цивільної інфраструктури.