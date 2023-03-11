Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни гатять по Донеччині: один загиблий, четверо поранених

Катерина ТищенкоСубота, 11 березня 2023, 19:55
Росіяни гатять по Донеччині: один загиблий, четверо поранених
наслідки обстрілу Донеччини 11 березня, фото Офісу генпрокурора

Внаслідок обстрілів Донеччини у суботу загинула одна цивільна людина, ще четверо дістали поранень.

Джерело: Офіс генерального прокурора

 
наслідки обстрілу Донеччини 11 березня, фото Офісу генпрокурора

Дослівно: "11 березня 2023 року ЗС РФ обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган" м. Костянтинівку, села Миколаївці Краматорського району та Максимільянівці Покровського району. 

Реклама:

В результаті влучань по житлових кварталах загинув 52-річний чоловік. Четверо громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Один з поранених перебуває у критичному стані.

На даний час їм надається кваліфікована медична допомога".

 

Деталі: Зазначається, що в епіцентрах атак окупантів опинились приватні та багатоквартирні житлові будинки, деякі оселі вигоріли вщент.

ВІДЕО ДНЯ
 

Зазнали значних руйнувань і пошкоджень господарські споруди, транспортні засоби та об’єкти цивільної інфраструктури.

Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Останні новини
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
Усі новини...
Реклама: