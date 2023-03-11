Россияне бьют по Донецкой области: один погибший, четверо раненых

В результате обстрелов Донецкой области в субботу погиб один гражданский, еще четверо получили ранения.

Источник: Офис генерального прокурора

последствия обстрела Донетчины 11 марта, фото Офиса генпрокурора

Дословно: "11 марта 2023 года ВС РФ обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган" г. Константиновку, села Николаевцы Краматорского района и Максимильяновцы Покровского района.

В результате попаданий по жилым кварталам погиб 52-летний мужчина. Четверо граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один из раненых находится в критическом состоянии. В настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь".

Детали: Отмечается, что в эпицентрах атак оккупантов оказались частные и многоквартирные жилые дома, некоторые дома выгорели дотла.

Подверглись значительным разрушениям и повреждениям хозяйственные постройки, транспортные средства и объекты гражданской инфраструктуры.