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Россияне бьют по Донецкой области: один погибший, четверо раненых

Катерина ТищенкоСуббота, 11 марта 2023, 19:55
Россияне бьют по Донецкой области: один погибший, четверо раненых
последствия обстрела Донетчины 11 марта, фото Офиса генпрокурора

В результате обстрелов Донецкой области в субботу погиб один гражданский, еще четверо получили ранения.

Источник: Офис генерального прокурора

 
последствия обстрела Донетчины 11 марта, фото Офиса генпрокурора

Дословно: "11 марта 2023 года ВС РФ обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган" г. Константиновку, села Николаевцы Краматорского района и Максимильяновцы Покровского района. 

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В результате попаданий по жилым кварталам погиб 52-летний мужчина. Четверо граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один из раненых находится в критическом состоянии. В настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь".

Детали: Отмечается, что в эпицентрах атак оккупантов оказались частные и многоквартирные жилые дома, некоторые дома выгорели дотла.

 

Подверглись значительным разрушениям и повреждениям хозяйственные постройки, транспортные средства и объекты гражданской инфраструктуры.

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Темы: Донецкая областьвойна
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