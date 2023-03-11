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Оголошено лауреатів Шевченківської премії

Катерина ТищенкоСубота, 11 березня 2023, 22:23
Оголошено лауреатів Шевченківської премії
нагорода Шевченківської премії, фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка у Facebook

Лауреатами Шевченківської премії стали поетеса Катерина Калитко, виконавці гурту "Хорея Козацька", літературознавець Михайло Назаренко, журналіст Віталій Портников і режисерка Ірина Цілик.

Джерело: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка

Деталі: Зазначається, що 15 лютого комітет провів засідання та голосування, що визначило переможців у номінаціях "Література", "Публіцистика, журналістика", "Літературознавство і мистецтвознавство", "Музичне мистецтво", "Кіномистецтво". За результатами конкурсу комітет вчасно підготував і вніс президентові Володимиру Зеленському подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного указу президента.

Лауреатами стали:

  • Калитко Катерина Олександрівна, поетеса – за книгу поезій "Орден мовчальниць";
  • Компаніченко Тарас Вікторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Охрімчук Сергій Михайлович, виконавці гурту "Хорея Козацька" – за авдіоальбом "Пісні Української революції";
  • Назаренко Михайло Йосипович, літературознавець – за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883" у двох частинах;
  • Портніков Віталій Едуардович, журналіст – за публіцистичні статті та виступи останніх років;
  • Цілик Ірина Андріївна, режисерка – за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

Довідка: Шевченківська премія – найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні. Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня.

Вручається в семи номінаціях: література, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво, візуальне мистецтво, публіцистика та журналістика, літературознавство та мистецтвознавство.

У мнулому році лауреатами стали режисерка Катерина Горностай з фільмом "Стоп-Земля", Григорій Грабович з циклом статей "Переосмислючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм", Тамара Горіха Зерня з романом "Доця". Пригадати усіх цьогорічних номінантів Шевченківської премії можна за посиланням.

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Теми: нагороди
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