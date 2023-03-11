Объявлены лауреаты Шевченковской премии

награда Шевченковской премии, фото: Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в Facebook

Лауреатами Шевченковской премии стали поэтесса Екатерина Калитко, исполнители группы "Хорея Козацкая", литературовед Михаил Назаренко, журналист Виталий Портников и режиссер Ирина Цилык.

Источник: Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Детали: Отмечается, что 15 февраля комитет провел заседание и голосование, определившее победителей в номинациях "Литература", "Публицистика, журналистика", "Литературоведение и искусствоведение", "Музыкальное искусство", "Киноискусство". По результатам конкурса комитет вовремя подготовил и внес президенту Владимиру Зеленскому представление о присуждении Национальной премии и проект соответствующего указа президента.

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Лауреатами стали:

Калитко Екатерина Александровна, поэтесса – за книгу стихов "Орден молчальниц";

Компаниченко Тарас Викторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Охримчук Сергей Михайлович, исполнители группы "Хорея Казацкая" - за аудиоальбом "Песни Украинской революции";

Назаренко Михаил Иосифович, литературовед – за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях;

Портников Виталий Эдуардович, журналист – за публицистические статьи и выступления последних лет;

Цилык Ирина Андреевна, режиссер – за документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин".

Справка: Шевченковская премия - высшая творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства в Украине. Премию вручают с 1961 года ко дню рождения Тараса Шевченко, который отмечается 9 марта.

Вручается в семи номинациях: литература, музыкальное искусство, театральное искусство, киноискусство, визуальное искусство, публицистика и журналистика, литературоведение и искусствоведение.

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В прошлом году лауреатами стали режиссер Екатерина Горностай с фильмом "Стоп-Земля", Григорий Грабович с циклом статей "Переосмысливая Павла Тычину - переосмысливая украинский модернизм", Тамара Гориха Зерня с романом "Доця". Вспомнить всех нынешних номинантов Шевченковской премии можно по ссылке.

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