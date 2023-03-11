Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Объявлены лауреаты Шевченковской премии

Катерина ТищенкоСуббота, 11 марта 2023, 22:23
Объявлены лауреаты Шевченковской премии
награда Шевченковской премии, фото: Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в Facebook

Лауреатами Шевченковской премии стали поэтесса Екатерина Калитко, исполнители группы "Хорея Козацкая", литературовед Михаил Назаренко, журналист Виталий Портников и режиссер Ирина Цилык.

Источник: Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Детали: Отмечается, что 15 февраля комитет провел заседание и голосование, определившее победителей в номинациях "Литература", "Публицистика, журналистика", "Литературоведение и искусствоведение", "Музыкальное искусство", "Киноискусство". По результатам конкурса комитет вовремя подготовил и внес президенту Владимиру Зеленскому представление о присуждении Национальной премии и проект соответствующего указа президента.

Лауреатами стали:

  • Калитко Екатерина Александровна, поэтесса – за книгу стихов "Орден молчальниц";
  • Компаниченко Тарас Викторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Охримчук Сергей Михайлович, исполнители группы "Хорея Казацкая" - за аудиоальбом "Песни Украинской революции";
  • Назаренко Михаил Иосифович, литературовед – за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях;
  • Портников Виталий Эдуардович, журналист – за публицистические статьи и выступления последних лет;
  • Цилык Ирина Андреевна, режиссер – за документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин".

Справка: Шевченковская премия - высшая творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства в Украине. Премию вручают с 1961 года ко дню рождения Тараса Шевченко, который отмечается 9 марта.

Вручается в семи номинациях: литература, музыкальное искусство, театральное искусство, киноискусство, визуальное искусство, публицистика и журналистика, литературоведение и искусствоведение.

В прошлом году лауреатами стали режиссер Екатерина Горностай с фильмом "Стоп-Земля", Григорий Грабович с циклом статей "Переосмысливая Павла Тычину - переосмысливая украинский модернизм", Тамара Гориха Зерня с романом "Доця". Вспомнить всех нынешних номинантов Шевченковской премии можно по ссылке.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Скандал с Шевченковской премией: глава Комитета рассказал, почему не объявили победителей

Темы: награды
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Марокко заменит Украину в заявке на проведение ЧМ-2030 с Испанией и Португалией

фото, видеоВ Мелитополе взорвали автомобиль коллаборанта Ткача – он погиб

Россия говорит, что американский беспилотник в Черном море угрожал Крыму и упал в море сам

Планировал убийства Резникова и Буданова: боевик получил 12 лет тюрьмы

Кабмин согласовал увольнение глав трех ОГА: Гайдая, Марченко и Гамалия

Истребитель РФ "непрофессионально" сбил американский дрон над Черным морем – командование сил США

Все новости...
награды
Парамедик Тайра стала лауреатом премии Госдепа США
ГУР о награде блогеру: К задачам привлекаются люди разных профессий
Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины летчику Алексею Коваленко
Последние новости
00:26
Российская ПВО сбила 3 ракеты над Белгородской областью – местные власти
00:23
Воздушные силы прокомментировали инцидент с американским БПЛА в Черном море
00:06
видеоЗеленский отметил наградами сотни добровольцев и получил шеврон "Да Винчи" от его невесты
23:40
Российский блогер попросила убежища в Албании, где ее арестовали по подозрению в шпионаже
23:33
В Молдове прокомментировали очередную фантазию Приднестровья о "теракте СБУ против ОБСЕ"
23:28
В СНБО опровергают заявления, что контрнаступление может быть под угрозой из-за потерь на фронте
23:05
Лидеры крупнейших групп Европарламента поспорили из-за позиции Испании по войне в Украине
22:50
В Киеве и области отменили плановые отключения света
22:39
Россия вывела в Черное море 4 ракетоносителя – ОК "Юг"
22:30
Армения запретила въезд пропагандистке Симоньян, она назвала премьера страны "уродом"
Все новости...