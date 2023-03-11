Залужний обговорив з Міллі посилення української ППО
Субота, 11 березня 2023, 23:55
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі постачання Україні боєприпасів і техніки.
Джерело: Залужний у Telegram
Дослівно: "Провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Обговорили низку важливих для нас тем. Докладно зупинився на питанні оборонних потреб України. Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони".
Деталі: Залужний також зазначив, що розповів генералу Міллі про ситуацію на полі бою.
Співрозмовники домовилися продовжувати діалог та спільну роботу.