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Залужний обговорив з Міллі посилення української ППО

Катерина ТищенкоСубота, 11 березня 2023, 22:55
Залужний обговорив з Міллі посилення української ППО
Залужний і Міллі, колаж із Telegram Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі постачання Україні боєприпасів і техніки.

Джерело: Залужний у Telegram

Дослівно: "Провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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Обговорили низку важливих для нас тем. Докладно зупинився на питанні оборонних потреб України. Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони".

Деталі: Залужний також зазначив, що розповів генералу Міллі про ситуацію на полі бою.

Співрозмовники домовилися продовжувати діалог та спільну роботу.

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Теми: ЗалужнийСША
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