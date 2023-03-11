Залужный обсудил с Милли усиление украинской ПВО
Суббота, 11 марта 2023, 22:55
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли поставки Украине боеприпасов и техники.
Источник: Залужный в Telegram
Дословно: "Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
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Обсудили ряд важных для нас тем. Подробно остановился на вопросе оборонных потребностей Украины. Речь идет о поставках боеприпасов и техники. Подчеркнул необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны".
Детали: Залужный также отметил, что рассказал генералу Милли о ситуации на поле боя.
Собеседники договорились продолжать диалог и совместную работу.
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