У Харкові відновить роботу метро

У неділю, 12 березня, КП "Харківський метрополітен" відновить перевезення пасажирів.

Джерело: Харківська міська рада у Телеграм

Дослівно: "Як повідомили у Департаменті інфраструктури, інтервал руху на всіх лініях метро становитиме 15 хвилин".

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Деталі: Оскільки трамваї і тролейбуси поки не курсуватимуть, у місті розроблено нову схему роботи муніципальних автобусів, яка впроваджується на час роботи метро та знеструмлення наземного електротранспорту.

З 12 березня у Харкові працюватимуть такі автобусні маршрути:

№7 (трол.) (РК "вул. Дванадцятого Квітня" - ст. м. "Армійська");

№20 (ст. м. "Наукова" - лікарня швидкої допомоги);

№22 (ст. м. "Холодна гора" - вул. Радіотехнічна);

№28 (ст. м. "Імені О. С. Масельського" - вул. Краснодарська);

№32 (ст. м. "Захисників України" - пр. Дзюби);

№33 (пр. Жуковского - ст. м. "Наукова");

№69 (вул. Астрономічна - ст. м. "Університет");

№45 (трол) (РК "з/с Рогань" - ст. м. "Індустріальна");

№57 (ст. м. "Центральний ринок" - пр. Дзюби);

№58 (вул. Золочівська - Новоселівка);

№63 (602 м/р - вул. Клочківська);

№67 (ст. м. "Холодна гора" - ст. м. "Центральний ринок");

№68 (ст. м. "Проспект Гагаріна" - вул. Колекторна);

№72 (пр. Слави - ст. м. "Центральний ринок");

№99 (медучилище - ст. м. "Холодна гора");

№112 (Основ’янське озеро - ринок ХТЗ);

№170 (з/с "Основа" - вул. Наталії Ужвій);

№128 (ст. м. "Проспект Гагаріна" - вул. Біологічна);

№140 (ст. м. "Центральний ринок" - вул. Беркоса);

№204 (вул. Наталії Ужвій - АС "Індустріальна");

№206 (вул. Наталії Ужвій- АС "Героїв Праці");

№208 (Велика Данилівка - АС "Героїв Праці");

№222 (вул. Світла - АС "Героїв Праці");

№243 (ст. м. "Холодна гора" - пансіонат);

№260 (з/с "Основа" - ст. м. "Захисників України");

№272 (вул. Світла - пл. Конституції);

№273 (ст. м. "Холодна гора" - Липовий Гай);

№281 (вул. Краснодарська - ст. м. "Академіка Барабашова");

№296 (П’ятихатки - пр. Незалежності);

№ 51 (РК "вул. Дванадцятого Квітня" - РК "вул. Зубарєва");

№52 (РК "вул. Дванадцятого Квітня" - РК "759 м/р");

№147 (м/р "Горизонт" - ст. м. "Проспект Гагаріна");

№266 ( ст. Л. Толстого - АС "Героїв Праці");

№24 (трол.) (602 м/р - ст. м. "Академіка Барабашова");

№52 (вул. Гарібальді - ст. м. "Студентська");

№5 (трол.) (аеропорт - ст. м. "Проспект Гагаріна");

№88 (пр. Перемоги - ст. м. "Наукова");

№221 (пр. Перемоги - ст. м. "Держпром").