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У Харкові відновить роботу метро

Ольга Глущенко Субота, 11 березня 2023, 23:58
У Харкові відновить роботу метро
фото КП "Харківський метрополітен"

У неділю, 12 березня, КП "Харківський метрополітен" відновить перевезення пасажирів.

Джерело: Харківська міська рада у Телеграм

Дослівно: "Як повідомили у Департаменті інфраструктури, інтервал руху на всіх лініях метро становитиме 15 хвилин".

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Деталі: Оскільки трамваї і тролейбуси поки не курсуватимуть, у місті розроблено нову схему роботи муніципальних автобусів, яка впроваджується на час роботи метро та знеструмлення наземного електротранспорту.

З 12 березня у Харкові працюватимуть такі автобусні маршрути:

  • №7 (трол.) (РК "вул. Дванадцятого Квітня" - ст. м. "Армійська");
  • №20 (ст. м. "Наукова" - лікарня швидкої допомоги);
  • №22 (ст. м. "Холодна гора" - вул. Радіотехнічна);
  • №28 (ст. м. "Імені О. С. Масельського" - вул. Краснодарська);
  • №32 (ст. м. "Захисників України" - пр. Дзюби);
  • №33 (пр. Жуковского - ст. м. "Наукова");
  • №69 (вул. Астрономічна - ст. м. "Університет");
  • №45 (трол) (РК "з/с Рогань" - ст. м. "Індустріальна");
  • №57 (ст. м. "Центральний ринок" - пр. Дзюби);
  • №58 (вул. Золочівська - Новоселівка);
  • №63 (602 м/р - вул. Клочківська);
  • №67 (ст. м. "Холодна гора" - ст. м. "Центральний ринок");
  • №68 (ст. м. "Проспект Гагаріна" - вул. Колекторна);
  • №72 (пр. Слави - ст. м. "Центральний ринок");
  • №99 (медучилище - ст. м. "Холодна гора");
  • №112 (Основ’янське озеро - ринок ХТЗ);
  • №170 (з/с "Основа" - вул. Наталії Ужвій);
  • №128 (ст. м. "Проспект Гагаріна" - вул. Біологічна);
  • №140 (ст. м. "Центральний ринок" - вул. Беркоса);
  • №204 (вул. Наталії Ужвій - АС "Індустріальна");
  • №206 (вул. Наталії Ужвій- АС "Героїв Праці");
  • №208 (Велика Данилівка - АС "Героїв Праці");
  • №222 (вул. Світла - АС "Героїв Праці");
  • №243 (ст. м. "Холодна гора" - пансіонат);
  • №260 (з/с "Основа" - ст. м. "Захисників України");
  • №272 (вул. Світла - пл. Конституції);
  • №273 (ст. м. "Холодна гора" - Липовий Гай);
  • №281 (вул. Краснодарська - ст. м. "Академіка Барабашова");
  • №296 (П’ятихатки - пр. Незалежності);
  • № 51 (РК "вул. Дванадцятого Квітня" - РК "вул. Зубарєва");
  • №52 (РК "вул. Дванадцятого Квітня" - РК "759 м/р");
  • №147 (м/р "Горизонт" - ст. м. "Проспект Гагаріна");
  • №266 ( ст. Л. Толстого - АС "Героїв Праці");
  • №24 (трол.) (602 м/р - ст. м. "Академіка Барабашова");
  • №52 (вул. Гарібальді - ст. м. "Студентська");
  • №5 (трол.) (аеропорт - ст. м. "Проспект Гагаріна");
  • №88 (пр. Перемоги - ст. м. "Наукова");
  • №221 (пр. Перемоги - ст. м. "Держпром").

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Теми: Харківметро
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