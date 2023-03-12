У Харкові відновить роботу метро

У неділю, 12 березня, КП "Харківський метрополітен" відновить перевезення пасажирів.

Джерело: Харківська міська рада у Телеграм

Дослівно: "Як повідомили у Департаменті інфраструктури, інтервал руху на всіх лініях метро становитиме 15 хвилин".

Деталі: Оскільки трамваї і тролейбуси поки не курсуватимуть, у місті розроблено нову схему роботи муніципальних автобусів, яка впроваджується на час роботи метро та знеструмлення наземного електротранспорту.

З 12 березня у Харкові працюватимуть такі автобусні маршрути: