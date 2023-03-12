В Харькове возобновит работу метро

В воскресенье, 12 марта, КП "Харьковский метрополитен" возобновит перевозки пассажиров.

Источник: Харьковский городской совет в Телеграмм

Дословно: "Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, интервал движения на всех линиях метро составит 15 минут".

Детали: Поскольку трамваи и троллейбусы пока не будут курсировать, в городе разработана новая схема работы муниципальных автобусов, которая внедряется на время работы метро и обесточивания наземного электротранспорта.

С 12 марта в Харькове будут работать такие автобусные маршруты: