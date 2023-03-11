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В Харькове возобновит работу метро

Ольга ГлущенкоСуббота, 11 марта 2023, 23:58
В Харькове возобновит работу метро
фото КП "Харьковский метрополитен"

В воскресенье, 12 марта, КП "Харьковский метрополитен" возобновит перевозки пассажиров.

Источник: Харьковский городской совет в Телеграмм

Дословно: "Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, интервал движения на всех линиях метро составит 15 минут".

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Детали: Поскольку трамваи и троллейбусы пока не будут курсировать, в городе разработана новая схема работы муниципальных автобусов, которая внедряется на время работы метро и обесточивания наземного электротранспорта.

С 12 марта в Харькове будут работать такие автобусные маршруты:

  • №7 (трол.) (РК "ул. Двенадцатого Апреля" - ст. м. "Армейская");
  • №20 (ст. м. "Научная" - больница скорой помощи);
  • №22 (ст. м. "Холодная гора" - ул. Радиотехническая);
  • №28 (ст. м. "Имени А. С. Масельского" - ул. Краснодарская);
  • №32 (ст. м. "Защитников Украины" - пр. Дзюбы);
  • №33 (пр. Жуковского - ст. м. "Научная");
  • №69 (ул. Астрономическая - ст. м. "Университет");
  • №45 (трол) (РК "с/с Рогань" - ст. м. "Индустриальная");
  • №57 (ст. м. "Центральный рынок" - пр. Дзюбы);
  • №58 (ул. Золочевская - Новоселовка);
  • №63 (602 м/р - ул. Клочковская);
  • №67 (ст. м. "Холодная гора" - ст. м. "Центральный рынок");
  • №68 (ст. м. "Проспект Гагарина" - ул. Коллекторная);
  • №72 (пр. Славы - ст. м. "Центральный рынок");
  • №99 (медучилище - ст. м. "Холодная гора");
  • №112 (Основянское озеро - рынок ХТЗ);
  • №170 (с/с "Основа" - ул. Натальи Ужвий);
  • №128 (ст. м. "Проспект Гагарина" - ул. Биологическая);
  • №140 (ст. м. "Центральный рынок" - ул. Беркоса);
  • №204 (ул. Натальи Ужвий - АС "Индустриальная");
  • №206 (ул. Натальи Ужвий- АС "Героев Труда");
  • №208 (Большая Даниловка - АС "Героев Труда");
  • №222 (ул. Светлая - АС "Героев Труда");
  • №243 (ст. м. "Холодная гора" - пансионат);
  • №260 (з/с "Основа" - ст. м. "Защитников Украины");
  • №272 (ул. Светлая - пл. Конституции);
  • №273 (ст. м. "Холодная гора" - Липовый Гай);
  • №281 (ул. Краснодарская - ст. м. "Академика Барабашова");
  • №296 (Пятихатки - пр. Независимости);
  • № 51 (РК "ул. Двенадцатого Апреля" - РК "ул. Зубарева");
  • №52 (РК "ул. Двенадцатого Апреля" - РК "759 м/р");
  • №147 (м/р "Горизонт" - ст. м. "Проспект Гагарина");
  • №266 (ст. Л. Толстого - АС "Героев Труда");
  • №24 (трол.) (602 м/р - ст. м. "Академика Барабашова");
  • №52 (ул. Гарибальди - ст. м. "Студенческая");
  • №5 (трол.) (аэропорт - ст. м. "Проспект Гагарина");
  • №88 (пр. Победы - ст. м. "Научная");
  • №221 (пр. Победы - ст. м. "Госпром").

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Темы: Харьковметро
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