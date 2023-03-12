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По двох громадах Сумщини росіяни били з гранатомета, міномета і кулемета

Ольга Глущенко Неділя, 12 березня 2023, 02:40
По двох громадах Сумщини росіяни били з гранатомета, міномета і кулемета
фото ілюстративне: getty images

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли територій 2 громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Ворог вів обстріли територій Білопільської та Великописарівської громад. Було зафіксовано 11 прильотів та 7 кулеметних черг.

По Білопільській громаді росіяни здійснили гранатометний обстріл − 6 прильотів. Також били з мінометів − 5 прильотів.

Великописарівську громаду ворог обстріляв з кулемета, всього зафіксовано 7 черг.

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Теми: Сумська областьобстріл
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