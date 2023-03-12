По двох громадах Сумщини росіяни били з гранатомета, міномета і кулемета
Неділя, 12 березня 2023, 02:40
Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли територій 2 громад Сумської області.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Ворог вів обстріли територій Білопільської та Великописарівської громад. Було зафіксовано 11 прильотів та 7 кулеметних черг.
По Білопільській громаді росіяни здійснили гранатометний обстріл − 6 прильотів. Також били з мінометів − 5 прильотів.
Великописарівську громаду ворог обстріляв з кулемета, всього зафіксовано 7 черг.
ВІДЕО ДНЯ