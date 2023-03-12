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По двум громадам Сумщины россияне били из гранатомета, миномета и пулемета

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 марта 2023, 02:40
По двум громадам Сумщины россияне били из гранатомета, миномета и пулемета
фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы территорий 2 громад Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Враг вел обстрелы территорий Белопольской и Великописаревской громад. Было зафиксировано 11 прилетов и 7 пулеметных очередей.

По Белопольской громаде россияне совершили гранатометный обстрел - 6 прилетов. Также били из минометов - 5 прилетов.

Великописаревскую громаду враг обстрелял из пулемета, всего зафиксировано 7 очередей.

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Темы: Сумская областьобстрел
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