Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Триває обов'язкова евакуація з Куп'янського району – голова Харківської ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 12 березня 2023, 04:35
Триває обов'язкова евакуація з Куп'янського району – голова Харківської ОВА
Куп'янськ на Харківщині, cкрін з мапи

У Харківській області відбувається обов'язкова евакуація Куп'янського району через активні бойові дії.

Джерело: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Щодо евакуації з Куп'янського напрямку, який наразі є найгарячішим, - там проходить лінія фронту і ворог постійно намагається атакувати позиції наших військових. Тому ми оголосили обов'язкову евакуацію, роз'яснюємо це населенню".

Деталі: За словами Синєгубова, ворог щоденно обстрілює населені пункти Куп'янської громади. Тому наразі продовжується евакуація звідти цивільного населення, передусім сімей з дітьми та маломобільних людей.

"Зусиллями ОВА та за допомогою волонтерських організацій ми вивозимо усіх, хто хоче залишити небезпечні місця", - запевнив посадовець.

Начальник ОВА зазначив, що усі евакуйовані люди отримують гуманітарну допомогу та безкоштовне житло у відносно безпечних районах Харківщини або за межами області.

Зокрема, зараз місто Житомир готове розмістити в достатньо комфортних умовах 500 сімей з дітьми з Куп'янська.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьевакуація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Польща передасть Україні 4 винищувачі у найближчі дні - Дуда

Асад сказав російським пропагандистам, що визнає "нові кордони" РФ

Пропагандист Соловйов в 90-х шукав кілера, щоб вбити кримінального авторитета - ЗМІ

відеоПентагон показав відео, як російський винищувач атакує дрон США над Чорним морем

фото, відео У російському Ростові велика пожежа з жертвами у будівлі ФСБ, чули вибухи

Міністр оборони Польщі підтвердив розкриття шпигунської мережі РФ

Усі новини...
Харківська область
На Луганщині й Харківщині росіяни наступають без успіху, на Херсонщині готують "вибори" – ОВА
На Харківщині російський снаряд влучив у цивільне авто, загинуло подружжя
Окупанти обстрілюють Куп’янськ: вбили чоловіка та пошкодили пологовий
Останні новини
15:37
ВАКС виправдав ще одного нардепа-"слугу", підозрюваного в недекларуванні майна
15:35
Європейські політики та лідери думок закликали ЄС розпочати у червні переговори про вступ України
15:34
Рух ЧЕСНО дізнався, хто з депутатів обласних та міських рад служить на фронті
15:32
Заступник Кличка із земельних питань розповів про “туалетну схему” в Києві та лист Буданова
15:31
Втрачений дрон США у Чорному морі був поруч із головною базою РФ в анексованому Криму - ЗМІ
15:27
Путін знову спробував переконати великий бізнес, що "у Росії краще"
15:20
У Києві поліцейські врятували цуценя, якого хазяйка била та поїла горілкою
15:15
Очікуємо на хороші новини наступного тижня: НБУ про переговори з МВФ
15:09
Оборона Бахмута є підґрунтям для подальшого наступу ЗСУ – Череватий
15:08
Україна підпише митний безвіз із ОАЕ і розраховує на вільну торгівлю з Японією та Австралією
Усі новини...