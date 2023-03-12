Триває обов'язкова евакуація з Куп'янського району – голова Харківської ОВА
У Харківській області відбувається обов'язкова евакуація Куп'янського району через активні бойові дії.
Джерело: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Щодо евакуації з Куп'янського напрямку, який наразі є найгарячішим, - там проходить лінія фронту і ворог постійно намагається атакувати позиції наших військових. Тому ми оголосили обов'язкову евакуацію, роз'яснюємо це населенню".
Деталі: За словами Синєгубова, ворог щоденно обстрілює населені пункти Куп'янської громади. Тому наразі продовжується евакуація звідти цивільного населення, передусім сімей з дітьми та маломобільних людей.
"Зусиллями ОВА та за допомогою волонтерських організацій ми вивозимо усіх, хто хоче залишити небезпечні місця", - запевнив посадовець.
Начальник ОВА зазначив, що усі евакуйовані люди отримують гуманітарну допомогу та безкоштовне житло у відносно безпечних районах Харківщини або за межами області.
Зокрема, зараз місто Житомир готове розмістити в достатньо комфортних умовах 500 сімей з дітьми з Куп'янська.