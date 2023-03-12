Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Триває обов'язкова евакуація з Куп'янського району – голова Харківської ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 12 березня 2023, 03:35
Триває обов'язкова евакуація з Куп'янського району – голова Харківської ОВА
Куп'янськ на Харківщині, cкрін з мапи

У Харківській області відбувається обов'язкова евакуація Куп'янського району через активні бойові дії.

Джерело: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Щодо евакуації з Куп'янського напрямку, який наразі є найгарячішим, - там проходить лінія фронту і ворог постійно намагається атакувати позиції наших військових. Тому ми оголосили обов'язкову евакуацію, роз'яснюємо це населенню".

Реклама:

Деталі: За словами Синєгубова, ворог щоденно обстрілює населені пункти Куп'янської громади. Тому наразі продовжується евакуація звідти цивільного населення, передусім сімей з дітьми та маломобільних людей.

"Зусиллями ОВА та за допомогою волонтерських організацій ми вивозимо усіх, хто хоче залишити небезпечні місця", - запевнив посадовець.

Начальник ОВА зазначив, що усі евакуйовані люди отримують гуманітарну допомогу та безкоштовне житло у відносно безпечних районах Харківщини або за межами області.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, зараз місто Житомир готове розмістити в достатньо комфортних умовах 500 сімей з дітьми з Куп'янська.

Теми: Харківська областьевакуація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
Усі новини...
Реклама: