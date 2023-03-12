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Продолжается обязательная эвакуация из Купянского района – глава Харьковской ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 марта 2023, 04:35
Продолжается обязательная эвакуация из Купянского района – глава Харьковской ОВА
Купянск на Харьковщине, скрин с карты

В Харьковской области происходит обязательная эвакуация Купянского района из-за активных боевых действий.

Источник: начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона, цитирует Укринформ

Прямая речь: "По эвакуации из Купянского направления, которое сейчас является самым горячим, - там проходит линия фронта и враг постоянно пытается атаковать позиции наших военных. Поэтому мы объявили обязательную эвакуацию, разъясняем это населению".

Детали: По словам Синегубова, враг ежедневно обстреливает населенные пункты Купянской громады. Поэтому сейчас продолжается эвакуация оттуда гражданского населения, прежде всего семей с детьми и маломобильных людей.

"Усилиями ОВА и с помощью волонтерских организаций мы вывозим всех, кто хочет покинуть опасные места", - заверил чиновник.

Начальник ОВА отметил, что все эвакуированные люди получают гуманитарную помощь и бесплатное жилье в относительно безопасных районах Харьковщины или за пределами области.

В частности, сейчас город Житомир готов разместить в достаточно комфортных условиях 500 семей с детьми из Купянска.

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Темы: Харьковская областьэвакуация
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