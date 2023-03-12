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Гралися залишками гранати: на Запоріжжі травмувалися діти

Ольга Глущенко Неділя, 12 березня 2023, 05:32
Гралися залишками гранати: на Запоріжжі травмувалися діти
фото: відділ комунікації поліції Запорізької області

У селі Новоіванівка в Запорізькій області двоє дітей отримали травми через те, що гралися руків‘я від протитанкової гранати.

Джерело: поліція Запорізької області

Дослівно: "…в одному з приватних будинків села Новоіванівка Запорізького району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали двоє хлопчиків, 2012 та 2019 років народження".

Деталі: Поліцейські встановили, що діти на вулиці знайшли та принесли додому невідомий предмет циліндричної форми. Під час гри він здетонував.

 

Попередньо правоохоронці встановили, що залишки вибухонебезпечного предмета – це руків‘я від протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3.

 

У поліції повідомляють також, що дітей із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медичного закладу Запоріжжя.

Після огляду 3-річного хлопчика лікарі відпустили додому, а старшу дитину госпіталізували.

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Теми: Запорізька областьдітивійна
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