Игрались остатками гранаты: на Запорожье травмировались дети

В селе Новоивановка в Запорожской области двое детей получили травмы из-за того, что игрались рукояткой от противотанковой гранаты.

Источник: полиция Запорожской области

Дословно: "...в одном из частных домов села Новоивановка Запорожского района в результате детонации взрывоопасного предмета телесные повреждения различной степени тяжести получили двое мальчиков, 2012 и 2019 годов рождения".

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Детали: Полицейские установили, что дети на улице нашли и принесли домой неизвестный предмет цилиндрической формы. Во время игры он сдетонировал.

Предварительно правоохранители установили, что остатки взрывоопасного предмета - это рукоятка от противотанковой кумулятивной гранаты РКГ-3.

В полиции сообщают также, что детей с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение Запорожья.

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После осмотра 3-летнего мальчика врачи отпустили домой, а старшего ребенка госпитализировали.