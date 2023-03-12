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Сили оборони за добу відбили понад 90 ворожих атак – зведення

Ольга Глущенко Неділя, 12 березня 2023, 05:28
Сили оборони за добу відбили понад 90 ворожих атак – зведення
фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони відбили 92 атаки ворога на 5 напрямках, а також уразили 10 районів зосередження росіян.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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Для цього ворог зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках".

Деталі: Протягом минулої доби противник завдав 12 авіаційних та 5 ракетних ударів, 2 з яких – по місту Запоріжжя.

ВІДЕО ДНЯ

Російські окупанти застосували ЗРК С-300 по об’єкту цивільної інфраструктури. В результаті – зруйновано одну будівлю. Втрат і поранених серед цивільного населення немає.

Окрім того, ворог здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Один з них – по об’єкту цивільної інфраструктури міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення: двоє вбитих та троє поранених.

Окрім того, ворог продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли районів 8 населених пунктів, а саме: Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам’янка  Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігав свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання українських підрозділів на інші напрямки.

Також протягом попередньої доби окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ, здійснивши артилерійські обстріли районів 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Зокрема, Дворічної, Гряниківки, Масютівки, Кислівки і Піщаного Харківської області; Новоселівського, Невського, Кузьминого, Білогорівки та Стельмахівки на Луганщині, а ще Діброви, Роздолівки, Спірного та Ягідного Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурмові дії міста Бахмут. Поблизу лінії зіткнення ворог обстріляв, зокрема, Васюківку, Залізнянське, Дубово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Костянтинівку, Білу Гору, Міньківку, Оріхово-Василівку, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. Загалом, від обстрілів окупантів постраждало 15 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив спроби наступальних дій у напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької. Не мав жодного успіху. Численних ворожих обстрілів зазнали 18 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива, Олександропіль, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим здійснював інтенсивні обстріли населених пунктів, а саме: Малинівки, Гуляйполя, Білогір’я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків, Ольгівського, Червоного, Чарівного, Таврійського, Придніпровського, Плавнів, Кам’янського і Степового Запорізької області; Новополя - Донецької, а також Новодмитрівки, Михайлівки, Дудчан, Зміївки, Веселого, Іванівки, Антонівки, Білозерки, Дніпровського, Республіканця, Червоного Маяка, Новосілки, Одрадокамянки, Ольгівки, Тягинки, Токарівки, Понятівки, Ромашкового та міста Херсон. Загалом постраждали майже 40 населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та 2 місця розгортання станцій РЕБ противника.

Теми: Генштабвійна
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