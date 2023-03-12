Силы обороны за сутки отбили более 90 вражеских атак – сводка

За минувшие сутки Силы обороны отбили 92 атаки врага на 5 направлениях, а также поразили 10 районов сосредоточения россиян.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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Для этого враг сосредоточивал основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям наши защитники отбили 92 атаки противника на указанных направлениях".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 12 авиационных и 5 ракетных ударов, 2 из которых - по городу Запорожье.

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Российские оккупанты применили ЗРК С-300 по объекту гражданской инфраструктуры. В результате - разрушено одно здание. Потерь и раненых среди гражданского населения нет.

Кроме того, враг совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Один из них - по объекту гражданской инфраструктуры города Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения: двое убитых и трое раненых.

Кроме того, враг продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Россияне осуществили минометные и артиллерийские обстрелы районов 8 населенных пунктов, а именно: Красная Заря, Красное, Огирцево, Колодязное, Красное Первое, Новомлинск и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник сохранял свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски украинских подразделений на другие направления.

Также в течение предыдущих суток оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ, осуществив артиллерийские обстрелы районов 13 населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения. В частности, Двуречной, Гряниковки, Масютовки, Кисловки и Песчаного Харьковской области; Новоселовского, Невского, Кузьминого, Белогоровки и Стельмаховки на Луганщине, а еще Дибровы, Раздоловки, Спирного и Ягодного Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия города Бахмут. Вблизи линии соприкосновения враг обстрелял, в частности, Васюковку, Зализнянское, Дубово-Васильевку, Григорьевку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Константиновку, Белую Гору, Миньковку, Орехово-Васильевку, Александро-Шультино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. В общем, от обстрелов оккупантов пострадало 15 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник предпринял попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Не имел ни одного успеха. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись 18 населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения, в частности, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Александрополь, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Новоукраинка, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы населенных пунктов, а именно: Малиновки, Гуляйполя, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков, Ольговского, Красного, Волшебного, Таврического, Приднепровского, Плавней, Каменского и Степного Запорожской области; Новополя - Донецкой, а также Новодмитровки, Михайловки, Дудчан, Змиевки, Веселого, Ивановки, Антоновки, Белозерки, Днепровского, Республиканца, Красного Маяка, Новоселки, Одрадокамянки, Ольговки, Тягинки, Токаревки, Понятовки, Ромашкового и города Херсон. Всего пострадали почти 40 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения личного состава противника, один склад боеприпасов и 2 места развертывания станций РЭБ противника.