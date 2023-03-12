Сенат Франції проголосував за суперечливу пенсійну реформу

Верхня палата Сенату Франції пізно ввечері в суботу, 11 березня, проголосував за суперечливу реформу пенсійної системи країни.

Джерело: Le Monde/AFP

Деталі: Сенатори ухвалили реформу 195 голосами проти 112, зробивши ще один крок до того, щоб вона стала законом.

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"Важливий етап пройдено", - сказала прем'єр-міністр Елізабет Борн після голосування, додавши, що, на її думку, уряд має парламентську більшість для схвалення реформи.

Тепер комітет розробить остаточний проєкт, який потім буде представлений обом палатам парламенту для остаточного голосування.

Якщо уряду Макрона не вдасться зібрати більшість перед голосуванням, Борн може застосувати рідко використовуваний і дуже суперечливий конституційний інструмент, відомий як стаття 49/3, щоб проштовхнути закон без голосування.

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Голосування відбулося через кілька годин після того, як у суботу сотні тисяч людей знову вийшли на мітинги протесту по всій країні, але в значно меншій кількості, ніж очікувалося.

Поліція нарахувала 48 000 протестувальників у Парижі, а Міністерство внутрішніх справ заявило, що їх було 368 000 по всій Франції - набагато менше, ніж понад 1 мільйон людей, які у вівторок вийшли на марші в містах і селищах, щоб засудити реформу, яку багато хто вважає несправедливою.

Нагадаємо: На масштабний протест 7 березня, за даними МВС, вийшли майже 1,3 млн осіб, що стало найвищою явкою з початку протестного руху. Організатори заявляли про 3,5 млн учасників.

Соцопитування підтверджують, що більша частина суспільства підтримує ідею регулярних великих страйків, аби змусити уряд піти на компроміси.

Детально на цю тему читайте у статті: Два роки пенсії, що збурили Францію: чи призведуть масштабні протести до розпуску парламенту.