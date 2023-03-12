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Сенат Франции проголосовал за противоречивую пенсионную реформу

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 марта 2023, 06:58
Сенат Франции проголосовал за противоречивую пенсионную реформу
флаг Франции, фото pixabay

Верхняя палата Сената Франции поздно вечером в субботу, 11 марта, проголосовал за противоречивую реформу пенсионной системы страны.

Источник: Le Monde/AFP

Детали: Сенаторы приняли реформу 195 голосами против 112, сделав еще один шаг к тому, чтобы она стала законом.

"Важный этап пройден", - сказала премьер-министр Элизабет Борн после голосования, добавив, что, по ее мнению, правительство имеет парламентское большинство для одобрения реформы.

Теперь комитет разработает окончательный проект, который затем будет представлен обеим палатам парламента для окончательного голосования.

Если правительству Макрона не удастся собрать большинство перед голосованием, Борн может применить редко используемый и очень противоречивый конституционный инструмент, известный как статья 49/3, чтобы протолкнуть закон без голосования.

Голосование состоялось через несколько часов после того, как в субботу сотни тысяч людей снова вышли на митинги протеста по всей стране, но в значительно меньшем количестве, чем ожидалось.

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Полиция насчитала 48 000 протестующих в Париже, а Министерство внутренних дел заявило, что их было 368 000 по всей Франции - намного меньше, чем более 1 миллиона человек, которые во вторник вышли на марши в городах и поселках, чтобы осудить реформу, которую многие считают несправедливой.

Напомним: На масштабный протест 7 марта, по данным МВД, вышли почти 1,3 млн человек, что стало самой высокой явкой с начала протестного движения. Организаторы заявляли о 3,5 млн участников.

Соцопросы подтверждают, что большая часть общества поддерживает идею регулярных крупных забастовок, чтобы заставить правительство пойти на компромиссы.

Подробно на эту тему читайте в статье: Два года пенсии, возмутившие Францию: приведут ли масштабные протесты к роспуску парламента.

Темы: Францияпенсионная реформа
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