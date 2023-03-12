Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Знову понад тисячу окупантів ліквідували в Україні

Роман ПетренкоНеділя, 12 березня 2023, 08:31
Знову понад тисячу окупантів ліквідували в Україні
речі окупантів, фото генштабу

Українські захисники другу добу поспіль ліквідували понад тисячу російських загарбників.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3466 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6769 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2487 (+4) од,
  • РСЗВ – 493 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 259 (+2) од,
  • літаків – 304 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5348 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 242 (+0).

Дані уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаЗбройні сили
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Марокко замінить Україну в заявці на проведення ЧС-2030 з Іспанією і Португалією

фото, відеоУ Мелітополі підірвали автомобіль колаборанта Ткача – він загинув

Росія каже, що безпілотник США у Чорному морі загрожував Криму і впав у море сам

Планував убивства Резнікова і Буданова: бойовик отримав 12 років тюрми

Уряд погодив звільнення глав трьох ОДА: Гайдая, Марченка і Гамалія

Винищувач РФ "непрофесійно" збив американський дрон над Чорним морем – командування сил США

Усі новини...
війна
Сили оборони за добу відбили понад 90 ворожих атак – зведення
Гралися залишками гранати: на Запоріжжі травмувалися діти
Що відбувається з Каховським морем під час війни і чим це загрожує
Останні новини
00:06
відеоЗеленський відзначив нагородами сотні добровольців та отримав шеврон "Да Вінчі" від його нареченої
23:40
Російська блогерка попросила притулку в Албанії, де її арештували за підозрою у шпигунстві
23:33
У Молдові прокоментували чергову фантазію Придністров’я про "теракт СБУ проти ОБСЄ"
23:28
У РНБО спростовують заяви, що контрнаступ може бути під загрозою через втрати на фронті
23:05
Лідери найбільших груп Європарламенту посперечались через позицію Іспанії щодо війни в Україні
22:50
У Києві та області скасували планові відключення світла
22:39
Росія вивела у Чорне море 4 ракетоносії – ОК "Південь"
22:30
Вірменія заборонила в’їзд пропагандистці Сімоньян, та назвала прем’єра країни "виродком"
22:13
інфографікаГрошові перекази до України торік становили 13 мільярдів доларів
22:04
У МЗС відповіли ймовірному конкуренту Трампа на його суперечливу заяву про допомогу Україні
Усі новини...