Знову понад тисячу окупантів ліквідували в Україні
Неділя, 12 березня 2023, 08:31
Українські захисники другу добу поспіль ліквідували понад тисячу російських загарбників.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3466 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6769 (+7) од,
- артилерійських систем – 2487 (+4) од,
- РСЗВ – 493 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 259 (+2) од,
- літаків – 304 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+0),
- крилаті ракети ‒ 907 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5348 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 242 (+0).
Дані уточнюються.
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