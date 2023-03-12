Опять более тысячи оккупантов ликвидировали в Украине
Воскресенье, 12 марта 2023, 08:31
Украинские защитники вторые сутки подряд ликвидировали более тысячи российских захватчиков.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 159090 (+1090) человек ликвидировано,
- танков - 3466 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 6769 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 2487 (+4) ед,
- РСЗО - 493 (+0) ед,
- средства ПВО - 259 (+2) ед,
- самолетов - 304 (+0) ед,
- вертолетов - 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2108 (+0),
- крылатые ракеты - 907 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5348 (+4) ед,
- специальная техника - 242 (+0).
Данные уточняются.
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