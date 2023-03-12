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Опять более тысячи оккупантов ликвидировали в Украине

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 марта 2023, 07:31
Опять более тысячи оккупантов ликвидировали в Украине
вещи оккупантов, фото генштаба

Украинские защитники вторые сутки подряд ликвидировали более тысячи российских захватчиков.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 159090 (+1090) человек ликвидировано,
  • танков - 3466 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 6769 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 2487 (+4) ед,
  • РСЗО - 493 (+0) ед,
  • средства ПВО - 259 (+2) ед,
  • самолетов - 304 (+0) ед,
  • вертолетов - 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2108 (+0),
  • крылатые ракеты - 907 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5348 (+4) ед,
  • специальная техника - 242 (+0).

Данные уточняются.

Темы: войнаВооруженные силы
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