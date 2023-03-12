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Росія зазнає надзвичайно важких втрат у війні - розвідка Британії

"Європейська правда"Неділя, 12 березня 2023, 08:51
Росія зазнає надзвичайно важких втрат у війні - розвідка Британії
фото: kavkazr

Британська розвідка відзначила, що Москва і Санкт-Петербург лишаються відносно неушкодженими в плані втрат РФ у війні проти України, у майбутньому ізоляція від війни найбільш заможних залишиться головним питанням.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як зазначається, Росія продовжує зазнавати надзвичайно важких втрат у війні, але наслідки цього різко відрізняються в різних регіонах країни.

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"Найбагатші міста - Москва і Санкт-Петербург - залишилися відносно неушкодженими відповідно до чисельності їхнього населення. Особливо це стосується сімей еліти країни" - йдеться в огляді.

21 лютого 2023 року російські високопосадовці були сфотографовані в перших двох рядах аудиторії під час виступу президента Путіна з промовою про стан нації. Відомо, що жоден з них не має дітей, які служать в армії.

"У багатьох східних регіонах смертність, ймовірно, у відсотковому відношенні до населення в 30 і більше разів вища, ніж у Москві. Подекуди найбільше страждають етнічні меншини; в Астрахані близько 75% жертв припадає на казахське і татарське населення" - стверджують у Міноборони Британії.

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"Оскільки міністерство оборони Росії намагається вирішити проблему постійного дефіциту особового складу, ізоляція більш заможних і впливових елементів російського суспільства, найімовірніше, залишатиметься головним питанням" - йдеться в огляді.

Як повідомлялося, американська розвідувальна спільнота вважає, що Росії наразі не вистачає боєприпасів і військ, щоб у 2023 році отримати значні територіальні здобутки в Україні, тож вона може перейти до стратегії утримування й оборони наявних позицій, затягуючи війну.

Теми: Росіявійна
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