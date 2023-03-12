Россия несет чрезвычайно тяжелые потери в войне - разведка Британии

Британская разведка отметила, что Москва и Санкт-Петербург остаются относительно невредимыми в плане потерь РФ в войне против Украины, в будущем изоляция от войны наиболее состоятельных останется главным вопросом.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Как отмечается, Россия продолжает нести чрезвычайно тяжелые потери в войне, но последствия этого резко отличаются в разных регионах страны.

"Самые богатые города - Москва и Санкт-Петербург - остались относительно невредимыми в соответствии с численностью их населения. Особенно это касается семей элиты страны" - говорится в обзоре.

21 февраля 2023 года российские чиновники были сфотографированы в первых двух рядах аудитории во время выступления президента Путина с речью о состоянии нации. Известно, что ни один из них не имеет детей, которые служат в армии.

"Во многих восточных регионах смертность, вероятно, в процентном отношении к населению в 30 и более раз выше, чем в Москве. Кое-где больше всего страдают этнические меньшинства; в Астрахани около 75% жертв приходится на казахское и татарское население" - утверждают в Минобороны Британии.

"Поскольку министерство обороны России пытается решить проблему постоянного дефицита личного состава, изоляция более состоятельных и влиятельных элементов российского общества, скорее всего, будет оставаться главным вопросом", - говорится в обзоре.

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Как сообщалось, американское разведывательное сообщество считает, что России пока не хватает боеприпасов и войск, чтобы в 2023 году получить значительные территориальные достижения в Украине, поэтому она может перейти к стратегии удержания и обороны имеющихся позиций, затягивая войну.