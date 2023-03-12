Росіяни обстріляли Очаків: згоріли автівки та пошкоджена багатоповерхівка
Неділя, 12 березня 2023, 09:13
Російські окупанти вночі на 12 березня атакували Очаків Миколаївської області, інформації про постраждалих немає, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.
Джерело: Кім у Telegram, ДСНС області
Пряма мова Кіма: "12 березня о 00:45-00:49 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади.
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Відбулося займання автівок, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівка. Наслідки пошкоджень уточнюються".
Деталі: Постраждалих немає.
ДСНС повідомила, що внаслідок влучення боєприпасів та уламків від них загорілись 2 автомобілі ВАЗ 2105 та MAZDA 626, а також квартира.
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