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Росіяни обстріляли Очаків: згоріли автівки та пошкоджена багатоповерхівка

Роман ПетренкоНеділя, 12 березня 2023, 10:13
Росіяни обстріляли Очаків: згоріли автівки та пошкоджена багатоповерхівка
фото дснс

Російські окупанти вночі на 12 березня атакували Очаків Миколаївської області, інформації про постраждалих немає, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

Джерело: Кім у Telegram, ДСНС області

Пряма мова Кіма: "12 березня о 00:45-00:49 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади.

Відбулося займання автівок, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівка. Наслідки пошкоджень уточнюються".

Деталі: Постраждалих немає.

ДСНС повідомила, що внаслідок влучення боєприпасів та уламків від них загорілись 2 автомобілі ВАЗ 2105 та MAZDA 626, а також квартира.

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Теми: Миколаївська областьобстрілвійна
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