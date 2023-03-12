Россияне обстреляли Очаков: сгорели машины и повреждена многоэтажка

Российские оккупанты ночью на 12 марта атаковали Очаков Николаевской области, информации о пострадавших нет, сообщил глава ОГА Виталий Ким.

Источник: Ким в Telegram, ГСЧС области

Прямая речь Кима: "12 марта в 00:45-00:49 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков Очаковской громады.

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Произошло возгорание автомобилей, повреждены частные дома, многоэтажка. Последствия повреждений уточняются".

Детали: Пострадавших нет.

ГСЧС сообщила, что в результате попадания боеприпасов и обломков от них загорелись 2 автомобиля ВАЗ 2105 и MAZDA 626, а также квартира.